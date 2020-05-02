Ленинградская память: поделись историей своей семьи

2 Май 2020 2020-05-02T16:19:02+03:00

В регионе ко Дню Победы объявлен патриотический конкурс, в котором могут принять участие все желающие

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В Ленинградской области стартовал конкурс «Ленинградская память», приуроченный ко Дню Победы 9 мая. Каждый желающий имеет возможность рассказать о своих родных и близких, истории времен Великой Отечественной войны, которые в вашей семье передаются из поколения в поколение. Сделать это можно через социальные сети.

Для этого разместите на своих страницах в ВКонтакте или Instagram фото или видеосюжеты о своих родных - участниках Великой Отечественной войны и укажите хэштег #ленинградскаяпамять.

Именно по этому хэштегу в сообществе «Ленинградская область» в сети Вконтакте 10 мая состоится отбор полуфиналистов. Организаторы определят лучших в двух номинациях: «Ожившие истории» - видеосюжет и «Письмо из прошлого» - фотографии с рассказом о родных. А 11 мая экспертное жюри подведет итоги конкурса.

- В полуфинале в каждой из номинаций будут размещены по 25 лучших работ, - рассказывают организаторы конкурса «Ленинградская память». - Жители области смогут поддержать лайками любой понравившийся пост.

Но, главная цель «Ленинградской памяти», конечно, не лайки. Эта акция – еще один повод вспомнить героев времен Великой Отечественной войны и рассказать о них тысячам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU