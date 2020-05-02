Не выдержали: Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге рухнул из-за массовых прогулок

2 Май 2020 2020-05-02T19:09:04+03:00

К вечеру 2 мая 2020 года индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 2,9 балла, что на единицу меньше, чем утром

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Солнечная погода в Санкт-Петербурге обвалила индекс самоизоляции 2 мая 2020 года. Если еще утром в субботу на улицах было совсем немного людей, то после обеда в городе наблюдаются массовые прогулки. По данным Яндекса на 17.00, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге всего 2,9 балла, что на единицу меньше, чем несколько часов назад. Но, надо признать, куда хуже с самоизоляцией в районах Ленобласти. Анти-лидер в этом плане Сосновый Бор - там индекс самоизоляции всего 2,1.

Исходя из данных агрегатора, лучше остальных в Ленинградской области соблюдают режим самоизоляции в Колпино (МС - 3,1), на уровне Петербурга держится Мурино (ИС - 2,9) и Всеволжск (ИС - 2,7). И, как говорится, если у кого-то убыло... Судя по тому, что в Пушкине и Гатчине под вечер индексы самоизоляции самые низкие в регионе - 2,6, можно сделать вывод, что те, у кого нет дач, отправились сегодня туда. В Петергофе и Красном Селе похожая картина - ИС всего 2,7 балла.

Напомним, от того, как пройдет самоизоляция в майские праздники, зависит, продлят в Санкт-Петербурге карантинный режим или город начнет готовиться к выходу из него.

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ИСТОЧНИК KP.RU