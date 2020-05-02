Мучения автомобилистов закончились: на внешнем кольце КАД завершились ремонтные работы

2 Май 2020 2020-05-02T17:23:30+03:00

Теперь многокилометровых пробок на одной из главных автомагистралей города не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургские автолюбители теперь могут вздохнуть спокойно – многокилометровые пробки на кольцевой автодороге больше не станут тормозить движение. Подрядчик завершил ремонтные работы в районе транспортной развязки на пересечении с Пискаревским проспектом. Об том сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Все ограничения движения на внешнем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, ремонтировать одну из главных автомагистралей Петербурга начали 23 апреля. Рабочие трудились круглосуточно в две смены, однако горожане все равно каждый день стояли в пробках. Завершить обновления КАД планировали 8 мая, но выполнить задачу удалось почти на неделю раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU