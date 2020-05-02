Военнослужащие ЗВО начали обеззараживать здания полиции в Петербурге
Военные в костюмах химзащиты вновь вышли на улицы Северной столицы. Их задача сегодня – обработать обеззараживающим растровом здания, в которых работают полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Бойцы подразделения радиационной, химической и биологической защиты, «вооружившись» спецтехникой, «помыли» не только сами постройки, но и прилегающие к ним территории, включая дорожное покрытие и места массового пребывания людей. Военные не обошли вниманием также перила, лавки, дверные ручки и поручни.
Сегодня в общей сложности удалось обеззаразить 11 зданий. В общей сложности планируется продезинфицировать 30 объектов, принадлежащих полиции.
- Это позволит устойчиво функционировать системе общественного правопорядка и безопасности, - подчеркнули в пресс-службе Западного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU