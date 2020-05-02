2020-05-02T17:41:59+03:00
Общество

Военнослужащие ЗВО начали обеззараживать здания полиции в Петербурге

Сегодня удалось продезинфицировать 11 объектов ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Алина ЧЕМЕРИС
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Военные работают в костюмах химзащиты. Фото: пресс-служба ЗВОВоенные работают в костюмах химзащиты. Фото: пресс-служба ЗВО
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Военные в костюмах химзащиты вновь вышли на улицы Северной столицы. Их задача сегодня – обработать обеззараживающим растровом здания, в которых работают полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Бойцы подразделения радиационной, химической и биологической защиты, «вооружившись» спецтехникой, «помыли» не только сами постройки, но и прилегающие к ним территории, включая дорожное покрытие и места массового пребывания людей. Военные не обошли вниманием также перила, лавки, дверные ручки и поручни.

Сегодня в общей сложности удалось обеззаразить 11 зданий. В общей сложности планируется продезинфицировать 30 объектов, принадлежащих полиции.

- Это позволит устойчиво функционировать системе общественного правопорядка и безопасности, - подчеркнули в пресс-службе Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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