2020-05-02T19:52:54+03:00
Происшествия

Серьезная авария с участием «Лады» и иномарки случилась в Горелово, есть пострадавшие

ДТП произошло недалеко от стадиона «Пингвин»
Алина ЧЕМЕРИС
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В ДТП пострадали двое пассажиров легковушкиВ ДТП пострадали двое пассажиров легковушкиФото: СОЦСЕТИ
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2 мая в Красносельском районе Петербурга случилось ДТП с двумя пострадавшими. Автомобиль «Лада» и иностранный внедорожник столкнулись на пересечении Заречной улицы и Дачного проспекта недалеко от стадиона «Пингвин». В итоге отечественной легковушке полностью смяло капот, а иномарка перевернулась на крышу. Фотографии с места происшествия публикует сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Очевидцы сообщают, что при столкновении «Лада» загорелась.

- Всё прямо передо мной случилось. В десятке минимум двое тяжёлых. Десятка загорелась, спасибо всем, кто тушил, помогал, - пишет один из пользователей соцсетей.

Известно, что в результате аварии пострадали двое пассажиров легковушки. Они получили серьезные травмы. Медики обоих госпитализировали, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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