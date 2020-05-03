Погода на 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но немного дождливо

3 Май 2020 2020-05-03T09:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге только порадует всех жителей своей благосклонностью, однако не стоит забывать о соблюдении режима самоизоляции даже если вы уехали к свежему воздуху на дачу в Ленобласть. Воскресенье выходного дня будет теплым, но слегка дождливым. По мнению метеоролога Михаила Леуса, температурный фон на 2-3 градуса превысит климатическую норму.

- 3 мая будет стоять облачная погода. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, а днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов, а днем от +13 до +15 градусов. На побережье Финского залива местами будет до +11 градусов. Атмосферное давление ночью понизится, а днем слабо поменяется, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

А вот почти летняя жара обещает прийти 3 мая в Ленобласть. В воскресенье там ожидают облачную с прояснениями погоду до +20 градусов по Цельсию. Во второй половине дня жителям региона обещают майскую грозу.

ИСТОЧНИК KP.RU