Стритрейсерам перекрыли въезд к парковке у «Газпром арены» усилиями полиции и ГИБДД

3 Май 2020 2020-05-03T10:02:39+03:00

Полиция и ГИБДД перекрыли дрифтерам въезд на парковку у стадиона "Зенита". Фото: vk.com/dorinspb

Однако это не помешало одному из автомобилей проехать по набережной у «Новокрестовской» [фото, видео]

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Полиция с помощью ГИБДД перекрыла путь к парковке, где в ночь на 2 мая стритрейсеры устроили массовую сходку с кальянами, громкой музыкой и дрифтом, забыв про самоизоляцию. Организовать новую вечеринку «ковид-диссидентам» не удалось благодаря действиям правоохранительных органов. Фотографии постов опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Теперь отдохнуть у стадиона можно только на своих двоих. Фото: vk.com/dorinspb

- Вот вам и ОМОН, и ДПС, и перекрытие въезда. Отличный пример, как из-за нескольких «ковид-диссидентов» страдают адекватные люди, - пишет администратор сообщества.

Однако очевидцы в соцсетях утверждают, что дерзкая молодежь все равно устроила себе малочисленный праздник - только теперь возле станции метрополитена «Новокрестовская». Причем один из автомобилей добрался до туда прямо по тротуару набережной, распугивая недоумевающих прохожих.

Помимо машин ОМОН подъезды перекрывали и патрули ДПС. Фото: vk.com/dorinspb

Добавим, что Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга собирается провести проверку по факту первомайской вечеринки на Крестовском острове.

Движение автомобиля по набережной у метро "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге.Видео: Антон Деч / YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU