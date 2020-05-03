3 Май 2020 2020-05-03T10:19:21+03:00

Индекс самоизоляции в Петербурге на 3 мая 2020 года: в городе пусто, все на дачах Фото: Артем КИЛЬКИН

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Утром ситуация изменилась. В воскресенье, 3 мая 2020 года, в Петербурге после жаркой субботу установилась обычная погода для Северной столицы. С самого утра идет дождь, к 10 температура воздуха всего 7 градусов. По сообщению синоптиков, такая температура продержится весь день. Но судя по данным Яндекса, в городе пусто. Жители Северной столицы отправились за город, ну или же остаются дома, а что еще делать в такую погоду. Индекс самоизоляции в Петербурге на 3 мая 2020 года составил 3,9 балла. Для сравнения, согласно аналитике Яндекс, в воскресенье до коронавируса индекс самоизоляции был примерно такой же.

Лидирует в рейтинге самоизоляции Ростов-на-Дону с показателем 4,2 балла. Также в топ входят Воронеж, Москва и Нижний Новгород. Хуже всего из крупных городов соблюдают самоизоляцию в Новосибирске — там сейчас 3 балла.

Однако в течение дня ситуация может измениться. Так, к примеру, 2 мая 2020 года утром людей на улице было немного, однако к вечеру сорвались и вышли из дома.

Для сравнения, согласно аналитике Яндекс, в воскресенье до коронавируса индекс самоизоляции. ФОТО: ЯндексКарты

ИСТОЧНИК KP.RU