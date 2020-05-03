2020-05-03T10:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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За последние сутки в России подтверждено еще 10633 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 50,3 процентов заболевших людей не имели клинических проявлений болезни. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человека. И того с начала пандемии уже 1037 зараженных.

- С начала пандемии в Ленинградской области заразились коронавирусом 1037 человек, из них 62 за последние сутки. Сообщений о новых выздоровевших и умерших пока не поступало, - рассказали в оперативном штабе по инфекции.

Также больных коронавирусом прибавилось и в Санкт-Петербурге. Там за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 295 человек. Итого в Северной столице опасная инфекция подтвердилась уже у 5029 горожан. О новых возможных смертях или выздоровлений пока тоже не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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