На участке в Ломоносовском районе дачники нашли минометную мину

3 Май 2020 2020-05-03T11:08:04+03:00

Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпас времён войны, обнаруженный в садоводстве в Ломоносовском районе. ФОТО: Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Незаурядно начался сезон посадок у жителей деревни Пигелево Ломоносовского района.На своем участке по улице Счастливой дачники нашли мину. Испуганные они сразу сообщили о находке в полицию.

- В субботу, 2 мая, в дежурную часть поступила информация о том, что при проведении земляных работ обнаружен подозрительный предмет, по своей форме напоминающий боеприпас, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На место сразу же выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Опытные взрывотехники обследовали предмет и выяснили, что это 82-миллиметровая минометная мина. Сохранилась она в этих землях со времен Великой Отечественной войны. Сейчас она сильно поражена коррозией, но от этого не стала менее опасной.

Специалисты вывезли снаряд на специализированный полигон, его пришлось уничтожить. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU