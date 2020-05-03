Вывозной рейс с застрявшими в Тайланде туристами прибыл в Петербург

3 Май 2020 2020-05-03T11:24:25+03:00

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Еще один. В ночь на воскресенье, 3 мая, в Пулково прибыл новый вывозной рейс. В этот раз с застрявшими в Тайланде туристами.

В аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и медики. Их сразу проверили по прибытию, взяли анализ на коронавирус, измерили температуру. После этого в сопровождении полицейской машины прибывших развезли по домам. А тех, кто летел транзитом через Северную столицу, отправили в обсерватор.

И это еще далеко не все меры. Все ступившие на российскую землю, обязаны соблюдать двухнедельный режим строгой самоизоляции. Следить за тем, чтобы они не выходили из дома, станут участковые. Нарушителей ждет штраф и уголовная ответственность.

Напомним, Петербург готовился встречать рейс еще и из Индии. Всего двумя самолетами прилетели свыше 220 человек.

В прошлом месяце через аэропорт Пулково в Россию вернулись около 900 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU