Самоизолированный петербуржец открыл огонь из пистолета со своего балкона

3 Май 2020 2020-05-03T12:31:22+03:00

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В Приморском районе Петербурга самоизолированный горожанин открыл огонь из своего пистолета, выйдя ночью на балкон. Мишенью он выбрал своего неприятеля, прогуливавшегося на улице. Все произошло у дома 49/2 по Богатырскому проспекту. Испуганные местные жители тут же позвонили в полицию.

- На месте происшествия задержали мужчину 1971 года рождения. Оказалось, что он безработный и проживает по указанному адресу. У него был долгий конфликт с 24-летним горожанином, в которого подозреваемый решил выстрелить из предмета похожего на пистолет, исходя из хулиганских побуждений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, пострадавших в результате выстрела нет. Владельца оружия уже задержали. Оказалось, что он стрелял из травматического пистолета. В отношении мужчины оперативно возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU