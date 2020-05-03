Разрушение музея «Дорога жизни» в Ленобласти стало уголовным делом

3 Май 2020 2020-05-03T13:33:25+03:00

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Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после проверки состояния музея «Дорога жизни», который принадлежит общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов». Обвинение предъявлено председателю правления.

По данным следствия, здание музея является объектом культурного наследия народов РФ с 1988 года. С 2012 года оно принадлежит сообществу охотников и рыболовов и по сей день входит в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сейчас домик совсем обветшал и нуждается в ремонте.

- Установлено, что условия эксплуатации здания и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям. В настоящее время правительством Ленинградской области принято решение о приобретении здания музея «Дорога Жизни», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По уголовной статье за нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU