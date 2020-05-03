2020-05-03T13:33:25+03:00
Происшествия

Разрушение музея «Дорога жизни» в Ленобласти стало уголовным делом

Следователи предъявили обвинение председателю общества охотников и рыболовов во Всеволожске, которому принадлежит дом-памятник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователи нашли предполагаемого виновника по уголовному делу о плачевном состоянии музея "Дорога жизни". Фото: lenobl.sledcom.ruСледователи нашли предполагаемого виновника по уголовному делу о плачевном состоянии музея "Дорога жизни". Фото: lenobl.sledcom.ru
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Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после проверки состояния музея «Дорога жизни», который принадлежит общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов». Обвинение предъявлено председателю правления.

По данным следствия, здание музея является объектом культурного наследия народов РФ с 1988 года. С 2012 года оно принадлежит сообществу охотников и рыболовов и по сей день входит в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сейчас домик совсем обветшал и нуждается в ремонте.

- Установлено, что условия эксплуатации здания и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям. В настоящее время правительством Ленинградской области принято решение о приобретении здания музея «Дорога Жизни», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По уголовной статье за нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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