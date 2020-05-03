2020-05-03T13:50:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каких населенных пунктах Ленобласти нашли новые случаи коронавируса

3 мая 2020 года зафиксировали еще 62 заболевших в регионе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Появился список населенных пунктов Ленобласти, где, по состоянию на 3 мая 2020 года, выявили новых заболевших коронавирусом.Появился список населенных пунктов Ленобласти, где, по состоянию на 3 мая 2020 года, выявили новых заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Управление Роспотребнадзора по Ленобласти поделилось данными по населенным пунктам, где зафиксировали очередные новые случаи коронавируса. По состоянию на 3 мая 2020 года, заболевших в регионе стало больше на 62 человека. В списке есть как города, так и деревни.

- Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах: Кудрово, Сертолово, Сяськелево, Гатчина, Никольское + еще один случай в СПб ГБУЗ больница №1 им. П.П. Кащенко, Сиверский, Вырица, Новинки, Изора, Малое Верево, Батово, Коммунар, Малые Колпаны, Преображенская, Новоселье, Малое Карлино, Приозерск, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в 47-м регионе достигло 1037 человек. Новых выздоровевших от COVID-19 жителей Ленобласти за день не прибавилось – их по-прежнему 188. В графе «смерти» тоже без изменений, их все еще три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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