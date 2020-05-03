Полиция прикрыла новую вечеринку стритрейсеров, переехавших в центр Петербурга

3 Май 2020 2020-05-03T14:59:32+03:00

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Полиция Петербурга всерьез взялась за стритрейсеров, которые решили развлекаться в пустующем городе во время самоизоляции. В этот раз от шумного дрифта и возгласов веселой компании гонщиков возмутились жители дома №6 у площади Островского. Люди попросту не могли уснуть поздним вечером 2 мая. В дело вмешались сотрудники ГИБДД.

- Инспекторы пресекли встречу стритрейсеров, которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры, установленные правительством города в рамках борьбы с коронавирусом. К административной ответственности за нарушение ПДД в итоге привлекли троих мужчин, 31, 27 и 26 лет. Это водители «Форда Мустанга», «Доджа» и «Шевроле Камаро», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас машины и их шины отдыхают от безрассудных владельцев. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Претензий к стритрейсерам было немало: проезд по встречной полосе движения, несоблюдение правил тонировки, несовпадение вин-номеров и прочее. Вдобавок полицейские выявили, что у трех машин есть возможные изменения различных частей. Также на мужчин составили административные протоколы по статье за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В общем, горе-дрифтерам грозят крупные штрафы.

Добавим, что неизвестно, были ли это те самые стритрейсеры, что участвовали в массовой вечеринке у «Газпром Арены» в ночь на 2 мая. Позже полицейские перекрыли подъезды к стадиону для безрассудных гуляк на машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU