В Петербурге гостиницы предоставят убежище жертвам домашнего насилия

3 Май 2020 2020-05-03T16:50:02+03:00

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И даже в сложное время есть возможность помочь другим. Гостиницы Петербурга, несмотря на сложившуюся обстановку из-за коронавируса и убытки, не проходят мимо чужой боли. Отельеры предоставят убежище жертвам домашнего насилия. Об этом сообщили в НКО "Кризисный Центр для Женщин", который занимается психологическую и юридическую помощь.

- Меньше недели назад мы обратились с просьбой предоставить «горячие койки» женщинам, пострадавшим от насилия, и вот сразу две компании откликнулись на наш призыв, - сообщают в центре. - На весь май зарезервировано четыре комфортабельных помещения, где жертвы, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти, смогут в безопасной атмосфере прийти в себя и начать работать с нашими специалистами. В целях безопасности клиенток и площадок мы пока не можем раскрывать названия сетей, которые с нами сотрудничают, но мы обязательно это сделаем позже, когда все закончится.

В кризисном центре также рассказали, что сейчас просят помощи у служб такси, чтобы осуществить перевозку в эти самые убежища.

- Теперь, когда нам есть куда определить пострадавших, мы крайне нуждаемся в сервисе «экстренного вызова» и безопасных перевозок для тех из них, кто реально в этом нуждается. Женщинам, оказавшимся в ситуации угрозы жизни необходимо как можно скорее оказаться в убежище после обращения к нам за помощью. Не у всех женщин есть личный транспорт.

Откликнуться можно в официальной группе НКО в соцсетях или на официальном сайте

ИСТОЧНИК KP.RU