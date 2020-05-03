2020-05-03T16:50:02+03:00
Общество

В Петербурге гостиницы предоставят убежище жертвам домашнего насилия

Они согласились дать бесплатно жилье
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Гостиницы в Санкт-Петербурге предоставят убежище жертвам домашнего насилияГостиницы в Санкт-Петербурге предоставят убежище жертвам домашнего насилияФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

И даже в сложное время есть возможность помочь другим. Гостиницы Петербурга, несмотря на сложившуюся обстановку из-за коронавируса и убытки, не проходят мимо чужой боли. Отельеры предоставят убежище жертвам домашнего насилия. Об этом сообщили в НКО "Кризисный Центр для Женщин", который занимается психологическую и юридическую помощь.

- Меньше недели назад мы обратились с просьбой предоставить «горячие койки» женщинам, пострадавшим от насилия, и вот сразу две компании откликнулись на наш призыв, - сообщают в центре. - На весь май зарезервировано четыре комфортабельных помещения, где жертвы, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти, смогут в безопасной атмосфере прийти в себя и начать работать с нашими специалистами. В целях безопасности клиенток и площадок мы пока не можем раскрывать названия сетей, которые с нами сотрудничают, но мы обязательно это сделаем позже, когда все закончится.

В кризисном центре также рассказали, что сейчас просят помощи у служб такси, чтобы осуществить перевозку в эти самые убежища.

- Теперь, когда нам есть куда определить пострадавших, мы крайне нуждаемся в сервисе «экстренного вызова» и безопасных перевозок для тех из них, кто реально в этом нуждается. Женщинам, оказавшимся в ситуации угрозы жизни необходимо как можно скорее оказаться в убежище после обращения к нам за помощью. Не у всех женщин есть личный транспорт.

Откликнуться можно в официальной группе НКО в соцсетях или на официальном сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге гостиницы предоставят убежище жертвам домашнего насилия
Появились подробности новой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Полиция прикрыла новую вечеринку стритрейсеров, переехавших в центр Петербурга
Стало известно, в каких населенных пунктах Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
Разрушение музея «Дорога жизни» в Ленобласти стало уголовным делом
Уголовное дело завели на петербуржца, напавшего на медиков скорой помощи
Самоизолированный петербуржец открыл огонь из пистолета со своего балкона
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 34 человека: скончался еще один пациент
Вывозной рейс с застрявшими в Тайланде туристами прибыл в Петербург
Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, приехавших на вызов к пенсионерке
На участке в Ломоносовском районе дачники нашли минометную мину
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человек
За прошедшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус 5379 человек
Индекс самоизоляции в Петербурге на 3 мая 2020 года: в городе пусто, все на дачах
Стритрейсерам перекрыли въезд к парковке у «Газпром арены» усилиями полиции и ГИБДД
Погода на 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но немного дождливо