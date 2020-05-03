2020-05-03T17:25:14+03:00
Происшествия

Лжеврачи украли 800 тысяч рублей у 93-летнего пенсионера из Петербурга

Мошенники рассказали мужчине, что у него якобы нашли серьезное заболевание, к которому требуются дорогие лекарства
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге лжеврач украла 800 тысяч рублей у 93-летнего пенсионера.В Петербурге лжеврач украла 800 тысяч рублей у 93-летнего пенсионера.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге лжеврачи оставили без 800 тысяч рублей 93-летнего пенсионера, проживающего в одном из домов на Ленинском проспекте. Доверчивому дедушке 2 мая позвонил неизвестный мужчина, представившийся медиком поликлиники №43. Голос по ту сторону провода сообщил что у пенсионера якобы обнаружили серьезное заболевание, и ему требуются дорогостоящие лекарства. Их любезно принесла на дом молодая ассистентка мошенника.

- Женщина представилась Аленой Сергеевной и попросила за лекарства 324 тысячи рублей. Пенсионер ушел в другую комнату отсчитать деньги, а когда вернулся, то женщины в квартире уже не было. Вместе с ней пропали и 800 тысяч рублей из тайника, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На место оперативно прибыли следователи, которые изъяли необходимые отпечатки пальцев роковой красотки-врача. Ее ищут по следующим приметам: рост 160-165 сантиметров, на вид 25-30 лет, европейский тип продолговатого лица, волосы темные, носит очки для коррекции зрения, на лице была защитная маска голубого цвета, одета в темную куртку и темные брюки.

Увы, камер видеонаблюдения рядом с домом нет. По факту кражи возбудили уголовное дело. Виновной грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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