2020-05-03T17:26:49+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в подъезд жилого дома на Измайловском проспекте

Очевидцы делятся снимками аварии в соцсетях
Алена ЧИЧИГИНА
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В подъезд жилого дома на Измайловском врезалось автоВ подъезд жилого дома на Измайловском врезалось авто
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Парадная или подъезд? У пользователей соцсетей появился очередной повод поспорить, какое же слово следует использовать в Северной столице. А причина в ДТП, что случилось на Измайловском проспекте. В воскресенье, 3 мая, в жилой дом № 31 врезалась легковушка.

Как сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу, в этом происшествии никто не пострадал.

Очевидцы уже успели рассказать на просторах интернета, что авто вылетело на тротуар и остановилось только из-за крыльца. На снимках, которыми поделились подписчики популярного паблика «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» видно, что машина заблокировала вход в подвальное помещение и в парадную. И это стало поводом для шуток, мол, подъезд на полной самоизоляции.

К слову, это не единственное происшествие на Измайловском проспекте за один день. Водитель BMW устроил ДТП на пересечении с Обводным каналом. Там тоже никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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