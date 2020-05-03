Жизнь продолжается: В начале мая в Петербурге родились уже три двойни

3 Май 2020 2020-05-03T17:49:41+03:00

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В Петербурге в первые дни мая уже успели появиться на свет три двойни. Малышей и их мам чествовал лично губернатор Александр Беглов, который посетил родильные дома с номерами 6, 9 и 17. Глава города узнал, что семьи чувствуют себя хорошо, а заодно убедился в безопасности медучреждений в нелегкое время пандемии коронавируса.

В роддомах №№ 6, 9 и 17 предпринимаются все меры, чтобы пресечь появление опасной инфекции. Фото: vk.com/a_beglov

- Хочу отметить, что акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддома, не затронутые COVID-19. Беременные с 38-й недели и при поступлении в роддом сдают анализы на коронавирус. А у персонала берут анализы на инфекцию еженедельно, не считая постоянных обследований, - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Добавим, что всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге появились на свет почти 14 тысяч детей. Из этого числа родились 223 двойни и три тройни. К слову, в ближайшие дни в городе заработает первый психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном.

ИСТОЧНИК KP.RU