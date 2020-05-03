2020-05-03T19:08:39+03:00
Происшествия

Жесткое лобовое ДТП «Лексуса» и «Форда» произошло на шоссе Революции

«Лексус» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге "Лексус" влетел в "Форд" в лобовом ДТП. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге "Лексус" влетел в "Форд" в лобовом ДТП. Фото: vk.com/dorinspb
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3 мая около 15:30 в Петербурге «Лексус» влетел в «Форд Фокус». Жесткое лобовое ДТП произошло на шоссе Революции возле дома №51, литера Б. По предварительной информации, 27-летний водитель «Лексуса» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, что привело к беде.

- Он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате аварии водитель «Лексуса» получил травмы средней степени тяжести, как и пассажирка 1976 года рождения из «Форда». Сильнее всех пострадал водитель «Фокуса». Врачи скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водителя "Форда" срочно увезли в больницу в машине реанимации. Фото: vk.com/spb_today

Водителя "Форда" срочно увезли в больницу в машине реанимации. Фото: vk.com/spb_today

Судя по фотографиям с места происшествия, дорожные полосы разделены двойной сплошной линией. Возможно, водитель «Лексуса» просто не справился с управлением. Об этом говорит и очевидец аварии из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Он ехал сзади меня (ехали по левой полосе). На зеленый начал меня обгонять, вдарив по газам (через правую полосу), и резко передо мной перестроился на левую полосу, привод задний, естественно, занесло и не справившись он вылетел на «встречку», - рассказывает свидетель ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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