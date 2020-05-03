Смольный из-за коронавируса отсрочит оплату аренды городского имущества

3 Май 2020 2020-05-03T19:21:52+03:00

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Власти города помогают бизнесу. И не только на словах. Смольный готовится отсрочить плату за аренду городского имущества. Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, это только первый пакет поддержки петербургского бизнеса.

- Комитет имущественных отношений обработал первые 1,5 тысячи заявлений на отсрочку арендных платежей, поступивших в апреле 2020 года, - заявили в пресс-службе Смольного. - К подписанию подготовили 60 дополнительных соглашений к действующим договорам, которые будут подписаны в ближайшее время.

60 - не предел, может быть 3,5 тысячи договоров. Предполагается, что предприниматели получат отсрочку по арендной плате более чем на 700 млн рублей. В первую очередь отмена арендной платы коснулась сфер культуры, спорта, выставочной развлекательной и образовательной деятельности, туризма, гостиниц, общественного питания, бытовых услуг, авиа и автоперевозок.

Арендная плата не будет взиматься за определенный правительством Санкт-Петербурга период в пределах II квартала 2020 года (с 01.04.2020 по 30.06.2020), - поясняют в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU