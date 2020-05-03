2020-05-03T21:09:06+03:00
Общество

Аварийные службы сняли с мели судно, терпящее бедствие на Неве

На помощь пришли четыре аварийных судна, которые четыре часа спасали «утопающего» [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Неве сняли с мели нефтерудовоз. Фото: Комитет по природопользованию ПетербургаНа Неве сняли с мели нефтерудовоз. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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Из «ловушки» Невы наконец-то вытащили огромное судно, севшее на мель в 20 километрах от Петербурга. Нефтерудовоз заметили еще 1 мая, но спасти его удалось лишь на следующий день к полуночи. К делу подключились четыре корабля аварийной службы. Среди них было 2 мощных буксира, теплоход и судно экологического обеспечения.

- ООО «Волго-Балтийский флот» обратился в ГУП «Пиларн» с просьбой об оказании помощи судну «Нефтерудовоз-58М», находящемуся на мели уже более двух суток. Попытки судовладельца самостоятельно снять корабль с мели были безрезультатными. Оценив всю серьезность ситуации, а также возможные риски, связанные с ущербом окружающей среде, руководство компании приняло решение оказать помощь терпящему бедствие судну, - рассказывают детали истории в Комитете по природопользованию Петербурга.

В итоге спасателям пришлось попотеть. Тащить «бегемота из болота» пришлось на протяжении четырех часов. В результате судно благополучно сняли с мели. Ущерба экологии в итоге не зафиксировали.

Аварийные службы вытащили большое судно, застрявшее на мели в Санкт-Петербурге.Видео: комитет по природопользованию Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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