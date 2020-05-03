«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы

3 Май 2020 2020-05-03T20:40:56+03:00

Если наши читатели не успели посетить «Ленрезерв» до того, как началась пандемия, то сейчас есть возможность посмотреть все через экран. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Да, этот юбилейный День Победы мы проведем дома, так как в стране действует режим самоизоляции. Парад отменен, но некоторые мероприятия можно провести онлайн. Так, например, в патриотическом объединении «Ленрезерв» решили запустить онлайн-экскурсию для всех желающих.

- Не выходя из дома, зрители смогут ознакомиться с действующими экспозициями, послушать подробный рассказ об экспонатах и увидеть библиотеку, открытие которой приурочено к 75-летию Победы, - сообщают в пресс-службе правительства.

А посмотреть есть на что. Причем будет интересно как взрослым, так и детям. Зрители увидят более 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники времен Второй мировой войны. Кроме того, в экскурсию входит показ уникальной коллекции оружия, амуниции, радиоприемников и средств связи, боевых знамен Красной Армии, Военно-Морского флота и партизанских отрядов, документов и предметов быта времен Великой Отечественной.

Если наши читатели не успели посетить «Ленрезерв» до того, как началась пандемия, то сейчас есть возможность посмотреть все через экран. Одна из самых ярких экспозиций - улица блокадного города с трехэтажными домами и подземным бомбоубежищем. К этому году подготовили еще и новые экспозиции: «Школы блокадного Ленинграда», «Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны», «Производство в блокадном Ленинграде», «Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда», «Печатные издания, выпущенные во время Великой Отечественной войны», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», диорама «Дорога жизни» и другие.

Онлайн-экскурсию проведут экскурсоводы, сотрудники и учащиеся школы музейного дела «Ленрезерва».

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ИСТОЧНИК KP.RU