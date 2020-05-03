2020-05-03T20:40:56+03:00
Общество

«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы

Зрители увидят более 150 единиц исторических автомобилей, военной техники и оружия
Алена ЧИЧИГИНА
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Если наши читатели не успели посетить «Ленрезерв» до того, как началась пандемия, то сейчас есть возможность посмотреть все через экран.Если наши читатели не успели посетить «Ленрезерв» до того, как началась пандемия, то сейчас есть возможность посмотреть все через экран.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Да, этот юбилейный День Победы мы проведем дома, так как в стране действует режим самоизоляции. Парад отменен, но некоторые мероприятия можно провести онлайн. Так, например, в патриотическом объединении «Ленрезерв» решили запустить онлайн-экскурсию для всех желающих.

- Не выходя из дома, зрители смогут ознакомиться с действующими экспозициями, послушать подробный рассказ об экспонатах и увидеть библиотеку, открытие которой приурочено к 75-летию Победы, - сообщают в пресс-службе правительства.

А посмотреть есть на что. Причем будет интересно как взрослым, так и детям. Зрители увидят более 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники времен Второй мировой войны. Кроме того, в экскурсию входит показ уникальной коллекции оружия, амуниции, радиоприемников и средств связи, боевых знамен Красной Армии, Военно-Морского флота и партизанских отрядов, документов и предметов быта времен Великой Отечественной.

Если наши читатели не успели посетить «Ленрезерв» до того, как началась пандемия, то сейчас есть возможность посмотреть все через экран. Одна из самых ярких экспозиций - улица блокадного города с трехэтажными домами и подземным бомбоубежищем. К этому году подготовили еще и новые экспозиции: «Школы блокадного Ленинграда», «Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны», «Производство в блокадном Ленинграде», «Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда», «Печатные издания, выпущенные во время Великой Отечественной войны», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», диорама «Дорога жизни» и другие.

Онлайн-экскурсию проведут экскурсоводы, сотрудники и учащиеся школы музейного дела «Ленрезерва».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы
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