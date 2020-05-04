2020-05-04T00:06:46+03:00
Общество

Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая

Спасатели МЧС предупреждают, что с 03:00 до 06:00 видимость будет плачевная
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сильный туман окутает Петербург и пригороды ночью и ранним утром 4 мая.Сильный туман окутает Петербург и пригороды ночью и ранним утром 4 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 4 мая в Северную столицу и пригороды нагрянет сильный туман. Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными с 03:00 до 06:00, когда видимость обещает быть особенно плохой.

- Получено предупреждение от УГМС о неблагоприятном явлении по Петербургу и пригородам. 4 мая, начиная с 3 ночи и заканчивая 6 часами утра, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - информирует ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели советуют в этот раз не садиться за руль автомобиля, чтобы подстраховаться и избежать возможной беды. Если же это невозможно, то водитель должен внимательно следить за скоростным режимом – его снижение будет гарантом безопасной езды.

Добавим, что 4 мая в Петербурге обещают облачную и дождливую погоду с температурой до +14 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая
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