Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 4 мая в Северную столицу и пригороды нагрянет сильный туман. Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными с 03:00 до 06:00, когда видимость обещает быть особенно плохой.
- Получено предупреждение от УГМС о неблагоприятном явлении по Петербургу и пригородам. 4 мая, начиная с 3 ночи и заканчивая 6 часами утра, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - информирует ГУ МЧС России по Петербургу.
Спасатели советуют в этот раз не садиться за руль автомобиля, чтобы подстраховаться и избежать возможной беды. Если же это невозможно, то водитель должен внимательно следить за скоростным режимом – его снижение будет гарантом безопасной езды.
Добавим, что 4 мая в Петербурге обещают облачную и дождливую погоду с температурой до +14 градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU