2020-05-04T09:11:35+03:00
Общество

Погода на 4 мая в Санкт-Петербурге: Тепло и дожди

Температура воздуха в городе поднимется до плюс 15 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
4 мая в Санкт-Петербурге ожидается дождливая и теплая погода4 мая в Санкт-Петербурге ожидается дождливая и теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Утром понедельника, 4 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с серого, пасмурного неба. Ночью прошел небольшой дождь, сделав асфальт темно-серым. В течении дня ожидается теплая погода, однако пасмурная и с осадками. Синоптики обещают, что за городом будет еще теплее.

- Сегодня, 4 мая, влияние на метеорологические условия в Северной столице окажет уходящий к восток атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

По прогнозам синоптика, в понедельник в Санкт-Петербурге воздух прогреется до 13-15 градусов выше нуля, а в Ленинградской области отметка на термометре достигнет плюс 17 градусов. А вот на побережье Финского залива всего около 10 градусов тепла. Ветер тоже ожидается теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Такая же тепля погода, но без дождей, ожидает петербуржцев и в ближайшие два дня. Однако стоит не забывать о том, что выходя на улицу важно сохранять меры предосторожности в это непростое эпидемиологическое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое жестко избили парня в белых штанах в Купчино
Погода на 4 мая в Санкт-Петербурге: Тепло и дожди
Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая
«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы
Аварийные службы сняли с мели судно, терпящее бедствие на Неве
Смольный из-за коронавируса отсрочит оплату аренды городского имущества
Жесткое лобовое ДТП «Лексуса» и «Форда» произошло на шоссе Революции
Жизнь продолжается: В начале мая в Петербурге родились уже три двойни
Автомобиль врезался в подъезд жилого дома на Измайловском проспекте
Лжеврачи украли 800 тысяч рублей у 93-летнего пенсионера из Петербурга
18 самолетов выстроились в цифру 75 и пролетели в небе
В Петербурге гостиницы предоставят убежище жертвам домашнего насилия
Появились подробности новой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге 3 мая 2020 года
Полиция прикрыла новую вечеринку стритрейсеров, переехавших в центр Петербурга
Стало известно, в каких населенных пунктах Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
Разрушение музея «Дорога жизни» в Ленобласти привело к уголовному делу
Уголовное дело завели на петербуржца, напавшего на медиков скорой помощи
Самоизолированный петербуржец открыл огонь из пистолета со своего балкона
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 34 человека: скончался еще один пациент
Вывозной рейс с застрявшими в Тайланде туристами прибыл в Петербург
Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, приехавших на вызов к пенсионерке
На участке в Ломоносовском районе дачники нашли минометную мину
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человек
За прошедшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус 5379 человек
Индекс самоизоляции в Петербурге на 3 мая 2020 года: в городе пусто, все на дачах
Стритрейсерам перекрыли въезд к парковке у «Газпром арены» усилиями полиции и ГИБДД
Погода на 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но немного дождливо