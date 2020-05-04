Погода на 4 мая в Санкт-Петербурге: Тепло и дожди

4 Май 2020 2020-05-04T09:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром понедельника, 4 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с серого, пасмурного неба. Ночью прошел небольшой дождь, сделав асфальт темно-серым. В течении дня ожидается теплая погода, однако пасмурная и с осадками. Синоптики обещают, что за городом будет еще теплее.

- Сегодня, 4 мая, влияние на метеорологические условия в Северной столице окажет уходящий к восток атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

По прогнозам синоптика, в понедельник в Санкт-Петербурге воздух прогреется до 13-15 градусов выше нуля, а в Ленинградской области отметка на термометре достигнет плюс 17 градусов. А вот на побережье Финского залива всего около 10 градусов тепла. Ветер тоже ожидается теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Такая же тепля погода, но без дождей, ожидает петербуржцев и в ближайшие два дня. Однако стоит не забывать о том, что выходя на улицу важно сохранять меры предосторожности в это непростое эпидемиологическое время.

ИСТОЧНИК KP.RU