Трое жестко избили парня в белых штанах в Купчино

4 Май 2020 2020-05-04T09:45:16+03:00

Жесткая драка троих против одного в Купчино попала на видео Фото: принтскрин видео.

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Жители Купчино в Санкт-Петербурге стали свидетелями жесткой, неравной драки. Утром в понедельник, 4 мая 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором трое парней неистово избивают одного человека. Очевидицей боя стала женщина, которая наблюдала за всем из окна. Все произошло на пустыре рядом с Сортировочной станцией.

- Кто с кем, вообще не ясно. Алкоголь против алкоголя, клин клином? – удивились комментаторы видео.

Однако на кадрах видно, как трое человек в черной одежде яростно бьют одного парня в белых штанах. Причина по которой началась драка не известно. Участники социальной сети предположили, что все могло произойти как в начале 2000-х и пьяные ребята просто придрались к молодому человеку из-за его белых штанов.

Несчастного парня несколько раз роняли на землю и били руками и ногами. В итоге женщина, которая наблюдала за этой картиной, пожаловалась своему сожителю, который пригрозил дерущимся полицией. Те немного успокоились и парень в белых штанах сумел сбежать с места боя.

ИСТОЧНИК KP.RU