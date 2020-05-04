2020-05-04T09:45:16+03:00
Происшествия

Трое жестко избили парня в белых штанах в Купчино

Неравная драка на пустыре попала на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жесткая драка троих против одного в Купчино попала на видеоЖесткая драка троих против одного в Купчино попала на видеоФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Жители Купчино в Санкт-Петербурге стали свидетелями жесткой, неравной драки. Утром в понедельник, 4 мая 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором трое парней неистово избивают одного человека. Очевидицей боя стала женщина, которая наблюдала за всем из окна. Все произошло на пустыре рядом с Сортировочной станцией.

- Кто с кем, вообще не ясно. Алкоголь против алкоголя, клин клином? – удивились комментаторы видео.

Однако на кадрах видно, как трое человек в черной одежде яростно бьют одного парня в белых штанах. Причина по которой началась драка не известно. Участники социальной сети предположили, что все могло произойти как в начале 2000-х и пьяные ребята просто придрались к молодому человеку из-за его белых штанов.

Несчастного парня несколько раз роняли на землю и били руками и ногами. В итоге женщина, которая наблюдала за этой картиной, пожаловалась своему сожителю, который пригрозил дерущимся полицией. Те немного успокоились и парень в белых штанах сумел сбежать с места боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое жестко избили парня в белых штанах в Купчино
Погода на 4 мая в Санкт-Петербурге: Тепло и дожди
Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая
«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы
Аварийные службы сняли с мели судно, терпящее бедствие на Неве
Смольный из-за коронавируса отсрочит оплату аренды городского имущества
Жесткое лобовое ДТП «Лексуса» и «Форда» произошло на шоссе Революции
Жизнь продолжается: В начале мая в Петербурге родились уже три двойни
Автомобиль врезался в подъезд жилого дома на Измайловском проспекте
Лжеврачи украли 800 тысяч рублей у 93-летнего пенсионера из Петербурга
18 самолетов выстроились в цифру 75 и пролетели в небе
В Петербурге гостиницы предоставят убежище жертвам домашнего насилия
Появились подробности новой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге 3 мая 2020 года
Полиция прикрыла новую вечеринку стритрейсеров, переехавших в центр Петербурга
Стало известно, в каких населенных пунктах Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
Разрушение музея «Дорога жизни» в Ленобласти привело к уголовному делу
Уголовное дело завели на петербуржца, напавшего на медиков скорой помощи
Самоизолированный петербуржец открыл огонь из пистолета со своего балкона
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 34 человека: скончался еще один пациент
Вывозной рейс с застрявшими в Тайланде туристами прибыл в Петербург
Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, приехавших на вызов к пенсионерке
На участке в Ломоносовском районе дачники нашли минометную мину
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 мая 2020 года составило 62 человек
За прошедшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус 5379 человек
Индекс самоизоляции в Петербурге на 3 мая 2020 года: в городе пусто, все на дачах
Стритрейсерам перекрыли въезд к парковке у «Газпром арены» усилиями полиции и ГИБДД
Погода на 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но немного дождливо