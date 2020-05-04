Более 3 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В Санкт-Петербурге ежедневно продолжается борьба с новой инфекцией, охвативший весь мир. За последние сутки, 3 мая 2020 года, еще 3104 человека были обследованы на коронавирус. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.
- На утро понедельника, 4 мая, на карантине все еще находятся 3115 человек. Из них 05 - в обсерваторе, 541 - на самоизоляции, 2469 – на домашнем карантине после контакта с зараженными, - сообщили в Смольном.
Также за сутки обработано 815 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 615 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 59 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 140 обращений, в полицию - 164. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»