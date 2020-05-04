Более 3 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

4 Май 2020 2020-05-04T10:12:04+03:00

Еще 3 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 4 мая 2020 года еще 3115 человек находятся на карантине

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В Санкт-Петербурге ежедневно продолжается борьба с новой инфекцией, охвативший весь мир. За последние сутки, 3 мая 2020 года, еще 3104 человека были обследованы на коронавирус. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- На утро понедельника, 4 мая, на карантине все еще находятся 3115 человек. Из них 05 - в обсерваторе, 541 - на самоизоляции, 2469 – на домашнем карантине после контакта с зараженными, - сообщили в Смольном.

Также за сутки обработано 815 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 615 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 59 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 140 обращений, в полицию - 164. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU