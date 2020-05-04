2020-05-04T10:39:21+03:00
Общество

Два самолета из юго-восточной Азии прилетят в Санкт-Петербург 4 мая 2020 года

На борту рейсов из Индонезии и Таиланда прибудут 340 человек
Лилия КОЗЛОВА
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Более 300 человек вернутся в Санкт-Петербург из юго-восточной Азии 4 маяБолее 300 человек вернутся в Санкт-Петербург из юго-восточной Азии 4 маяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Россия продолжает возвращать домой своих граждан, застрявших заграницей из-за повсеместного карантина из-за коронавируса. Так, в понедельник, 4 мая 2020 года, в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково прилетят два самолета из юго-восточной Азии – из Индонезии и Таиланда.

- Сегодня в Пулково будут встречать рейсы из Денпасара и Бангкока, которые доставят в северную столицу 230 россиян из Индонезии и 110 из Таиланда. В большинстве своем это петербуржцы и жители Ленинградской области, - рассказали в Смольном.

В целях безопасности в связи с коронавирусом, в аэропорту прибывших ожидают усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и централизованная развозка до места жительства. В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские. Жители других регионов могут провести дни самоизоляции в одном из пансионатов в Курортном районе.

Работа по встрече вывозных рейсов организована Правительством Санкт-Петербурга со 2 апреля. Через Пулково в Россию вернулись уже порядка 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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