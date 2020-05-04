Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Еще 3 человека скончались
За прошедшие сутки в России зафиксировано 76 летальных исходов от новой инфекции. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года составило еще 3 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице уже 37 смертей от опасного вируса.
- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5346 случаев заражения COVID-19. Умерло 37 человек, из них трое за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе города на Неве.
На данный момент информации о возрасте умерших, а также в каких больницах они находились нет. Ожидает информация от комитета здравоохранения.
Напомним, что за последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 3104 человека. Также сообщается, что в Ленинградской области коронавирус подтвердился у спикера Законодательного Собрания Сергея Бебенина. Сейчас он находится на самоизоляции, ожидая результатов повторного тестирования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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