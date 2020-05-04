2020-05-04T12:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Еще 3 человека скончались

Мы собрали последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еще три человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за суткиЕще три человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в России зафиксировано 76 летальных исходов от новой инфекции. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года составило еще 3 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице уже 37 смертей от опасного вируса.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5346 случаев заражения COVID-19. Умерло 37 человек, из них трое за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе города на Неве.

На данный момент информации о возрасте умерших, а также в каких больницах они находились нет. Ожидает информация от комитета здравоохранения.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 3104 человека. Также сообщается, что в Ленинградской области коронавирус подтвердился у спикера Законодательного Собрания Сергея Бебенина. Сейчас он находится на самоизоляции, ожидая результатов повторного тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цирк на Фонтанке показал утреннюю прогулку животных во внутреннем дворе
Цирк на Фонтанке показал утреннюю прогулку животных во внутреннем дворе
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 4 мая 2020 года увеличилось на 59 человек
Стационар для больных коронавирусом откроется в поликлинике № 42 Санкт-Петербурга 15 мая 2020 гола
Пожар вспыхнул на "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Еще 3 человека скончались
У спикера Законодательного Собрания Ленинградской области выявили коронавирус
Два самолета из юго-восточной Азии прилетят в Санкт-Петербург 4 мая 2020 года
Более 3 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Трое жестко избили парня в белых штанах в Купчино
Погода на 4 мая в Санкт-Петербурге: Тепло и дожди
Сильный туман заглянет в Петербург ночью и ранним утром 4 мая
«Ленрезерв» запустит онлайн выставку в День Победы
Аварийные службы сняли с мели судно, терпящее бедствие на Неве
Смольный из-за коронавируса отсрочит оплату аренды городского имущества
Жесткое лобовое ДТП «Лексуса» и «Форда» произошло на шоссе Революции