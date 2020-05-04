2020-05-04T12:42:27+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул на "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге

Огонь охватил металло-прокаточный цех
Лилия КОЗЛОВА
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На "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге произошел пожарНа "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге произошел пожарФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге на территории ОАО "Завод турбинных лопаток" вспыхнул серьезный пожар. Возгорание произошло утром в понедельник, 4 мая 2020 года. Огонь охватил один из цехов. На место незамедлительно выехали спасатели. На данный момент пожару присвоен номер 1-Бис из-за его сложности.

- В 11:59 часов 4 мая поступило сообщение о пожаре на территории ОАО "Завод турбинных лопаток", расположенном в доме номер 11, литера АЦ, по улице Седова в Невском районе Санкт-Петербурга, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Отмечается, что пламя охватило металло-прокаточный цех площадью 100 на 30 метров. Горит технологическая установка на площади ориентировочно 40 "квадртов".

На данный момент спасатели тушах пламя. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет. Причины возгорания пока что не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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