Пожар вспыхнул на "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге

4 Май 2020 2020-05-04T12:42:27+03:00

На "Заводе турбинных лопаток" в Санкт-Петербурге произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге на территории ОАО "Завод турбинных лопаток" вспыхнул серьезный пожар. Возгорание произошло утром в понедельник, 4 мая 2020 года. Огонь охватил один из цехов. На место незамедлительно выехали спасатели. На данный момент пожару присвоен номер 1-Бис из-за его сложности.

- В 11:59 часов 4 мая поступило сообщение о пожаре на территории ОАО "Завод турбинных лопаток", расположенном в доме номер 11, литера АЦ, по улице Седова в Невском районе Санкт-Петербурга, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Отмечается, что пламя охватило металло-прокаточный цех площадью 100 на 30 метров. Горит технологическая установка на площади ориентировочно 40 "квадртов".

На данный момент спасатели тушах пламя. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет. Причины возгорания пока что не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU