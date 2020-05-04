Стационар для больных коронавирусом откроется в поликлинике № 42 Санкт-Петербурга 15 мая 2020 гола

4 Май 2020 2020-05-04T13:34:20+03:00

В медучреждении оборудуют не менее 230 мест для зараженных

Изменить размер текста: A A

Поликлинику № 42 в Санкт-Петербурге переоборудуют в стационар для больных с коронавирусной инфекцией. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, сейчас в медучреждении, расположенном в доме 54 по улице Ленсовета активно ведутся работы. Планируется, что стационар начнет работать с коронавирусными зараженными уже 15 мая.

- Разработаны проектные решения и сформирован полный перечень медицинского оборудования для оснащения будущего стационара. Поликлиника станет отделением больницы N20 для приема больных с коронавирусной инфекцией, - рассказали в Смольном.

В поликлинике появится не менее 230 мест для пациентов. Кабинеты будут переоборудованы в палаты. Для тяжелых больных предусмотрено реанимационное отделение. Также будут обустроены посты медицинских сестер, помещения для хранения лекарств, процедурные кабинеты и все, что необходимо для функционирования стационара.

Для разделения «грязных» и «чистых» потоков оборудуются санпропускники. Для обеспечения непрерывной работы персонала будут организованы зоны отдыха и длительного пребывания медицинских работников. Дополнительно предусматривается сквозной проезд вокруг здания и пандус для завоза пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU