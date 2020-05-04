Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 4 мая 2020 года увеличилось на 59 человек

4 Май 2020 2020-05-04T13:47:43+03:00

Еще у 59 человек из 37 населенных пунктов Ленобласти выявлен коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 4 мая 2020 года

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За сутки ситуация с новой инфекцией в России изменилась - зафиксировано еще более 10,5 тысяч случаев заболевания. Из них число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 4 мая 2020 года составило 59 человек. В общей сложности с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1096 случаев инфицирования.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 59 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Зараженные выявлены в 37 населенных пунктах региона, - сообщили в администрации области.

Заболевших госпитализировали из Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского и Сланцевского районов, а также из Кингисеппа, Кировска и Тихвина.

Также коронавирус подтвердился у спикера ЗакСа Ленобласти Сергея Бебенина. Он находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо и ожидает результатов второго тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU