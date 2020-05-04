Над «домом-сказкой» в Санкт-Петербурге появилась уникальная защитная крыша

4 Май 2020 2020-05-04T14:26:28+03:00

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В Санкт-Петербурге над деревянной дачей Важевской в Сестрорецке, также известной как «дом-сказка» возвели уникальную защитную конструкцию. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, это было сделано в рамках первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий.

- Деревянная дача на улице Андреева, 12 является объектом культурного наследия регионального значения, находится в оперативном управлении ГБОУ «Школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв», - сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Произведен демонтаж отдельных деревянных декоративных элементов фасадов с фотофиксацией и составлением маркировочной схемы. Деревянные элементы складированы в короба и переданы пользователю на ответственное хранение для последующей реставрации.

Конструкция защитного сооружения уникальна. Особенность заключается в том, что она выполнена из облегченного металла и является сборно-разборной, то есть по окончании работ каркас может быть использован повторно на объекте, имеющем схожие параметры.

Защитное сооружение позволит сохранить исторические деревянные конструкции здания, пока решается вопрос о его дальнейшем использовании и финансировании работ по реставрации и приспособлению для современного использования.

ИСТОЧНИК KP.RU