КАД полностью перекроют в Санкт-Петербурге на сутки
В Санкт-Петербурге полностью перекроют движение по Кольцевой автодороге на развязке с проспектом Энгельса. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, ограничения коснутся двух съездов - № 3 и № 7. Перекрытие планируется на сутки.
- В период с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала» и съезд из Санкт-Петербурга, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Отмечается, что полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU