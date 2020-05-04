КАД полностью перекроют в Санкт-Петербурге на сутки

4 Май 2020 2020-05-04T14:43:13+03:00

В Петербурге на сутки перекроют два съезда на КАД Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два съезда на развязке с проспектом Энгельса будут закрыты с 5 по 6 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге полностью перекроют движение по Кольцевой автодороге на развязке с проспектом Энгельса. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, ограничения коснутся двух съездов - № 3 и № 7. Перекрытие планируется на сутки.

- В период с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала» и съезд из Санкт-Петербурга, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отмечается, что полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU