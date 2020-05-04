Мужчина разбился насмерть, упав с высоты на строительной площадке в Санкт-Петербурге

4 Май 2020 2020-05-04T15:23:07+03:00

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На строительной площадке ЖК «Английская миля», расположенной на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Днем в понедельник, 4 мая 2020 года, погиб рабочий, который упал с высоты. Предположительно, он работал без страховки. На месте уже работают сотрудники полиции. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети.

- А ничего удивительного. У нас работают монтажники, которым уже за 50 лет. Так они страховку считают признаком трусости. Не по-пацански это. Это к вопросу о заботе о своей безопасности, жизни и здоровье. Пришлось связываться с их женами и говорить, что "если что, то я отсижу и выйду, а вот вашего идиота или вы похороните или он у вас овощем лежать будет 20 лет - глазами в потолок хлопать и ходить под себя"... Так обиделись, как дети эти 50-ти летние мужики, - рассказал один из участников обсуждения.

Петербуржцы поддержали комментатора, отметив, что за эту смерть придется отвечать прорабу объекта. Один из участников обсуждения рассказал, что работал на этом объекте.

- Про технику безопасности там вообще никто не слышал, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU