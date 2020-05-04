Охраняемые природные места Санкт-Петербурга можно посетить онлайн

4 Май 2020 2020-05-04T15:33:40+03:00

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Теперь прогуляться по особо охраняемым природным местам Санкт-Петербурга стало возможным не выходя из дома. В понедельник, 4 мая 2020 года, комитет по природопользования запустил онлайн туры по одним из самых заповедных территорий города. Они размещены на Экологическом портале Санкт-Петербурга infoeco.ru.

- В режиме on line можно выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на родник на горе Ореховой, узнать какой лес растет и ценится на особо охраняемых природных территориях Петербурга, побывать на острове Котлин и многих других необыкновенно красивых и ценных для городской местности уголках, - рассказали в Смольном.

Так, петербуржцы могут «погулять» по памятнику природы «Дудергофские высоты», государственному природному заказник у«Западный Котлин», Комаровскому берегу, памятнику природы «Парк Сергиеевка» и государственному природному заказнику «Сестрорецкое болото».

3D тур создан с целью экологического просвещения жителей и гостей города. Такой формат презентации территории сегодня является более современным, наглядным и удобным инструментом для знакомства с живописными уголками природы.

ИСТОЧНИК KP.RU