2020-05-04T15:33:40+03:00
Общество

Охраняемые природные места Санкт-Петербурга можно посетить онлайн

3D туры открылись по Дудергофским высотам, Сестрорецкому болоту и другим территориям города
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам предложили посетить охраняемые природные места онлайнПетербуржцам предложили посетить охраняемые природные места онлайнФото: Скриншот сайта
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Теперь прогуляться по особо охраняемым природным местам Санкт-Петербурга стало возможным не выходя из дома. В понедельник, 4 мая 2020 года, комитет по природопользования запустил онлайн туры по одним из самых заповедных территорий города. Они размещены на Экологическом портале Санкт-Петербурга infoeco.ru.

- В режиме on line можно выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на родник на горе Ореховой, узнать какой лес растет и ценится на особо охраняемых природных территориях Петербурга, побывать на острове Котлин и многих других необыкновенно красивых и ценных для городской местности уголках, - рассказали в Смольном.

Так, петербуржцы могут «погулять» по памятнику природы «Дудергофские высоты», государственному природному заказник у«Западный Котлин», Комаровскому берегу, памятнику природы «Парк Сергиеевка» и государственному природному заказнику «Сестрорецкое болото».

3D тур создан с целью экологического просвещения жителей и гостей города. Такой формат презентации территории сегодня является более современным, наглядным и удобным инструментом для знакомства с живописными уголками природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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