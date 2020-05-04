2020-05-04T16:29:59+03:00
Общество

Названы самые необычные вакансии в Санкт-Петербурге

Петербуржцам предлагается зарабатывать деньги, играя в игры
Лилия КОЗЛОВА
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Названы самые необычные вакансии в Санкт-ПетербургеНазваны самые необычные вакансии в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на то, что в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге многие люди либо приостановили свою работу, либо вовсе ее лишились, вакансии на рынке труда все же появляются. Так, в понедельник, 4 мая 2020 года, были названы самые необычные предложения для специалистов из разных профессиональных областей.

- За работу геймером (игроком, прим.ред.) предлагается от 300 до 1 тысячи долларов. Кандидат должен знать иностранные языки, уметь вести стримы (прямые трансляции игр), а также иметь в портфолио своих персонажей. А заниматься придется “прокачкой” репутации и персонажей, - рассказал сервис hh.ru.

Еще одна необычная вакансия – это хранитель клиентов. По сути это просто специалист по работе с клиентами, который должен подбирать им продукт, предлагаемый компанией и поддерживать контакты. Зато звучит красиво.

Маркетолог исследователь-евангелист должен быть амбициозным и талантливым, для того, чтобы заниматься исследованием крайне малоизученного рынка, про который еще не написаны учебники, - военно-промышленного маркетинга. Также в Петербурге ищут гримеров для работы на телевидении. Для видеоблогеров тоже найдется официальная работа. Такого кандидата ищет российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов. Зарплата до 100 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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