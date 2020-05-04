9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге

4 Май 2020 2020-05-04T17:07:04+03:00

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В понедельник, 4 мая 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Родильный дом №16, который недавно начал принимать беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Сейчас там находятся 9 пациенток с подтвержденным диагнозом новой инфекции.

- Всего в родильном доме развернуто 75 коек для приема женщин с коронавирусом. Так как сейчас любое ОРВИ рассматривается как подозрительное на COVID-19, медицинское учреждение принимает пациенток с любыми респираторными инфекциями. Сюда попадают не только из дома, но и переводом из других медицинских учреждений при получении положительного теста на коронавирус, - сообщили в Смольном.

Губернатор осмотрел новый санпропускник, оборудованный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к инфекционным отделениям, побеседовал с персоналом об условиях работы. Александр Беглов отметил, что несмотря на то, что Роддом №16 принимает заболевших коронавирусной инфекцией, он продолжает выполнять свои функции и работает в штатном режиме.

Всего в Петербурге коронавирус был выявлен у 38 беременных женщин. Бессимптомные пациентки лечились дома. Две женщины в тяжелом состоянии находились на аппаратах ИВЛ в больнице имени Боткина. Сейчас их состояние улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU