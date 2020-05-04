Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года

4 Май 2020 2020-05-04T17:30:14+03:00

При этом синоптики обещают погоду без осадков

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Начало мая принесло в Санкт-Петербург долгожданное потепление. Несмотря на периодически пасмурную погоду, в город заглядывает и яркое солнце. А вот во вторник, 5 мая 2020 года, жителей города и Ленинградской области ожидает туман.

- Ночью и утром 5 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается туман. Температура воздуха в ночное время ожидается в районе плюс 3-5 градусов, днем поднимется до 14-16 градусов тепла. Без осадков, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В МЧС напомнили автомобилистам, что при тумане следует быть осторожнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от поездок. Также по данным спасателей отмечается вероятность происшествий на акваториях области, авиапроисшествий и аварий на железнодорожном транспорте.

Прекрасная погода будет стоять и в среду, 6 мая. Синоптики обещают также без осадков, температура воздуха ночью составит плюс 4-6 градусов, днем плюс 13-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU