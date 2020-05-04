Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Май принес в Северную столицу теплую погоду и яркое солнце, которое не дает горожанам спокойно сидеть дома. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года в 17:30 часов составил всего 2,9 балла. Это означает, что на улице очень много людей.
- Днем в понедельник, 4 мая, индекс самоизоляции составляет 2,9 баллов. В воскресенье, 3 мая, петербуржцы намного охотнее сидели дома. Индекс составил по итогам дня 3,4 балла, - сообщает сервис «Яндекс».
Стоит отметить, что майские праздники, несмотря на любовь к шашлыкам, петербуржцы постарались провести дома. В целом с 1 по 3 мая индекс составлял более 3 баллов.
Прошлый понедельник индекс карантинного режима составил всего 2,5 баллов. Даже несмотря на прохладу, горожане массово выходили на улицу.
Напомним, что за сутки в городе зафиксировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5346 случаев заражения COVID-19.
Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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