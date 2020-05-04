Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы

4 Май 2020 2020-05-04T17:40:12+03:00

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года составил 2,9 балла Фото: Олег ЗОЛОТО

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Май принес в Северную столицу теплую погоду и яркое солнце, которое не дает горожанам спокойно сидеть дома. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года в 17:30 часов составил всего 2,9 балла. Это означает, что на улице очень много людей.

- Днем в понедельник, 4 мая, индекс самоизоляции составляет 2,9 баллов. В воскресенье, 3 мая, петербуржцы намного охотнее сидели дома. Индекс составил по итогам дня 3,4 балла, - сообщает сервис «Яндекс».

Стоит отметить, что майские праздники, несмотря на любовь к шашлыкам, петербуржцы постарались провести дома. В целом с 1 по 3 мая индекс составлял более 3 баллов.

Прошлый понедельник индекс карантинного режима составил всего 2,5 баллов. Даже несмотря на прохладу, горожане массово выходили на улицу.

Напомним, что за сутки в городе зафиксировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5346 случаев заражения COVID-19.

Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU