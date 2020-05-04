2020-05-04T20:40:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Сейчас в медучреждении находятся только новорожденные
Лилия КОЗЛОВА
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Больница Святой Ольги начала принимать детей, имевших контакты по COVID-19Больница Святой Ольги начала принимать детей, имевших контакты по COVID-19Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге детская городская больница Святой Ольги начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. На понедельник, 4 мая 2020 года, в ней находятся только новорожденные, но предназначена она и для лечения детей до 18 лет. Раньше детей с COVID-19 или после контакта с зараженным принимала исключительно Детская клиническая инфекционная больница №5 имени Филатова.

- Сегодня 251 инфекционная койка развернута и в больнице святой Ольги. В ней находятся 45 детей с ОРВИ и 8 с пневмониями, - сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов посетил больницу Святой Ольги. Главный врач Татьяна Начинкина сообщила, что в больнице есть все условия для оказания помощи новорожденным, имевшим контакт с коронавирусной инфекцией. На лечении сейчас находятся пять таких детей. Ожидается поступление еще пяти. Больных с установленным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день в больнице нет.

- Мамы и дети находятся под защитой наших врачей, которые каждый день совершают титанический подвиг, спасая их жизни, - написал губернатор на своей странице в "Вконтакте".

Беглов поблагодарил коллектив больницы за быстрое и своевременное перепрофилирование ее работы. Он подчеркнул, что предприняты все меры, чтобы уберечь новорожденных от заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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