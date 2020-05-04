Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года

4 Май 2020 2020-05-04T18:54:24+03:00

В Санкт-Петербурге рассказали о трех новых случаях смерти от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице умер мужчина и две женщины

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В Санкт-Петербурге 4 мая 2020 года стали известны подробности еще о трех смертях от коронавируса. Как сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила последние летальные случаи.

- Мужчина 57 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2. Женщины 63 и 87 лет – в Госпитале для ветеранов войн, - рассказали в комитете.

Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Основным заболеванием, которое привело к смерти, у всех признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Отметим, что с начала эпидемии в Санкт-Петербурге уже 37 человек умерли от коронавируса. В общей сложности зафиксировано 5346 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1197 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU