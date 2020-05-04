2020-05-04T19:18:03+03:00
Происшествия

Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге

Петербурженка пыталась потушить огонь своими силами до приезда пожарных
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка пострадала, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартиреПетербурженка пострадала, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартиреФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге 65-летняя женщина пострадала при пожаре. Вечером в понедельник, 4 мая 2020 года, в жилом доме на проспекте Луначарского, в Выборгском районе города, произошло возгорание. Жительница квартиры сразу же вызвала спасателей, однако пока они ехали, попыталась сама справиться с огнем.

- В 18:16 часов 4 мая поступило сообщение о пожаре в жилом 16-этажном доме номер 23 по проспекту Луначарского. На место незамедлительно выдвинулась бригада спасателей, - сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 4-м этаже. В одной из комнат в 16 "квадратов" огонь охватил около 2 квадратных метров обстановки.

Женщина пострадала, пока пыталась тушить пожар сама. Она госпитализирована в больницу для оказания помощи. Других пострадавших нет. На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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