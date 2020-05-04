Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 65-летняя женщина пострадала при пожаре. Вечером в понедельник, 4 мая 2020 года, в жилом доме на проспекте Луначарского, в Выборгском районе города, произошло возгорание. Жительница квартиры сразу же вызвала спасателей, однако пока они ехали, попыталась сама справиться с огнем.
- В 18:16 часов 4 мая поступило сообщение о пожаре в жилом 16-этажном доме номер 23 по проспекту Луначарского. На место незамедлительно выдвинулась бригада спасателей, - сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.
Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 4-м этаже. В одной из комнат в 16 "квадратов" огонь охватил около 2 квадратных метров обстановки.
Женщина пострадала, пока пыталась тушить пожар сама. Она госпитализирована в больницу для оказания помощи. Других пострадавших нет. На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU