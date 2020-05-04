2020-05-04T19:47:35+03:00
Общество

Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге

Во время месячника по благоустройству был сделан упор на тщательную уборку города
Лилия КОЗЛОВА
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За месяц в Санкт-Петербурге продезинфицировали все дворы и дорогиЗа месяц в Санкт-Петербурге продезинфицировали все дворы и дорогиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге с 1 по 30 апреля проходил месячник по благоустройству. Впервые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией он проводился без участия жителей и традиционного общегородского Дня благоустройства. В соответствии с временными регламентами все работы проводились с обязательной обработкой контактных поверхностей в домах, на остановках транспорта, в общественных местах моющими и дезинфицирующими средствами. Временные регламенты предусмотрены на весь период противоэпидемических мер.

- В рамках общегородской весенней уборки усилиями дорожных, садово-парковых предприятий и коммунальных служб намеченные на апрель планы были выполнены. К концу апреля все 2600 автомобильных дорог города промыты с применением моющих и дезинфицирующих средств. Это порядка 43,6 миллионов «квадратов» проезжей части и 15,9 миллионов квадратных метров тротуаров. Промыты также все дворовые территории, - рассказали в Смольном.

Также за месяц высажено 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников, 3500 деревьев. Работы по содержанию города будут продолжены и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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