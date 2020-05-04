Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области

4 Май 2020 2020-05-04T20:07:47+03:00

Еще три стационара готовы к работе с COVID-19 в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для приема пациентов готовы более 1,7 тысяч коек

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В Ленинградской области открылись еще три стационара для приема больных коронавирусом. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, койки под прием пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты в Ломоносовской, Тосненской и Рощинской больницах.

- В регионе готовы к приему больных с COVID-19 1753 койки. В общей же сложности регион развернет 1876 коек, - рассказали в администрации области.

В настоящее время прием пациентов с коронавирусной инфекцией ведётся в Тосненской, Кингисеппской, Гатчинской, Тихвинской, Бокситогорской, Кировской, Приозерской, Волховской и Киришской больницах.

За последние сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 73 человека, из которых 13 — с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 60 — с внебольничной пневмонией.

Напомним, что всего в Ленинградской области лабораторно подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19, из них 59 — за последние сутки. На аппаратах ИВЛ находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. При этом из стационаров региона уже выписаны 220 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU