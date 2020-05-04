2020-05-04T21:37:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения

Александр Дрозденко 4 мая рассказал о частичной отмене режима самоизоляции в Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после майских праздниковВ Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после майских праздниковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Александр Дрозденко в понедельник, 4 мая 2020 года, рассказал о том, что вскоре возможна частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области. Планируется, что постепенно начнут снимать ограничения после майских праздников, которые в этом году продлятся до 11 мая включительно.

- За исключением нескольких очагов, причина появления которых понятна, в Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняются стабильный уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, и позитивная динамика выздоровлений, — сказал глава 47-го региона.

Как пояснили в администрации области, решение будет принято по итогам анализа заболеваемости инфекцией в населенных пунктах. Александр Дрозденко предложил главам муниципальных образований предоставить план ослабления принятых из-за коронавируса мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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