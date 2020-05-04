Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения

4 Май 2020 2020-05-04T21:37:06+03:00

В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после майских праздников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Губернатор Александр Дрозденко в понедельник, 4 мая 2020 года, рассказал о том, что вскоре возможна частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области. Планируется, что постепенно начнут снимать ограничения после майских праздников, которые в этом году продлятся до 11 мая включительно.

- За исключением нескольких очагов, причина появления которых понятна, в Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняются стабильный уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, и позитивная динамика выздоровлений, — сказал глава 47-го региона.

Как пояснили в администрации области, решение будет принято по итогам анализа заболеваемости инфекцией в населенных пунктах. Александр Дрозденко предложил главам муниципальных образований предоставить план ослабления принятых из-за коронавируса мер.

ИСТОЧНИК KP.RU