Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16

5 Май 2020 2020-05-05T09:25:45+03:00

А в Ленинградской области даже до +18 градусов

Изменить размер текста: A A

На календаре 5 мая, а это значит, что у большинства петербуржцев длинная нерабочая неделя. И даже те, кто выйдет с выходных 6 мая, еще могут порадоваться хорошей погоде в отрыве от производства.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северных направлений, от слабого до умеренного. Температура в утренние часы составит около 5 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Такой же прогноз синоптики дают и по Ленинградской области. Но здесь в отдельных районах термометры покажут совсем летние +18! Но вода еще не прогрелась после холодной весны, поэтому вблизи водоемов не выше+10.

Такая же хорошая погода ждет петербуржцев и жителей Ленобласти и в среду, 6 мая. А вот с четверга прогноз уже обещает дожди и не выше +11.

ИСТОЧНИК KP.RU