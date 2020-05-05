2020-05-05T09:25:45+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16

А в Ленинградской области даже до +18 градусов
Петр КИБЕР
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5 мая в Петербурге солнечно и до +16.5 мая в Петербурге солнечно и до +16.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На календаре 5 мая, а это значит, что у большинства петербуржцев длинная нерабочая неделя. И даже те, кто выйдет с выходных 6 мая, еще могут порадоваться хорошей погоде в отрыве от производства.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северных направлений, от слабого до умеренного. Температура в утренние часы составит около 5 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Такой же прогноз синоптики дают и по Ленинградской области. Но здесь в отдельных районах термометры покажут совсем летние +18! Но вода еще не прогрелась после холодной весны, поэтому вблизи водоемов не выше+10.

Такая же хорошая погода ждет петербуржцев и жителей Ленобласти и в среду, 6 мая. А вот с четверга прогноз уже обещает дожди и не выше +11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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