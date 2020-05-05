2020-05-05T10:29:45+03:00
Происшествия

В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей

Девушку уже задержали, деньги пенсионерке вернули
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Рощино внучка отобрала у бабушки больше миллиона рублей.В Рощино внучка отобрала у бабушки больше миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Не все внучки одинаково «полезны». Вечером 4 мая пенсионерке из Рощино пришлось вызвать полицию, после того близкая родственница силой отобрала у бабушки больше миллиона рублей наличными.

- 4 мая в 19:10 в полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что двумя часами ранее ее внучка, приехавшая в гости, отобрала 1 миллион 175 тысяч рублей, и с места происшествия скрылась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам пенсионерки, все произошло в ее дома на улице Садовой в Рощино. Приехавшим на вызов полицейским расстроенная бабушка рассказала, что деньги унесла ее непутевая 28-летняя внученька.

Впрочем, безработная девушка недолго чувствовала себя миллионершей. Тем же вечером ее задержали и отвезли в отделение. Все похищенные деньги были изъяты и возвращены хозяйке, а в отношении внучки завели дело по статье «Грабеж в особо крупном размере».

До суда девушку отпустили под подписку. Ей грозит от 6 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге