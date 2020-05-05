В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей

5 Май 2020 2020-05-05T10:29:45+03:00

В Рощино внучка отобрала у бабушки больше миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Не все внучки одинаково «полезны». Вечером 4 мая пенсионерке из Рощино пришлось вызвать полицию, после того близкая родственница силой отобрала у бабушки больше миллиона рублей наличными.

- 4 мая в 19:10 в полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что двумя часами ранее ее внучка, приехавшая в гости, отобрала 1 миллион 175 тысяч рублей, и с места происшествия скрылась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам пенсионерки, все произошло в ее дома на улице Садовой в Рощино. Приехавшим на вызов полицейским расстроенная бабушка рассказала, что деньги унесла ее непутевая 28-летняя внученька.

Впрочем, безработная девушка недолго чувствовала себя миллионершей. Тем же вечером ее задержали и отвезли в отделение. Все похищенные деньги были изъяты и возвращены хозяйке, а в отношении внучки завели дело по статье «Грабеж в особо крупном размере».

До суда девушку отпустили под подписку. Ей грозит от 6 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU