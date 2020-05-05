Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов

5 Май 2020 2020-05-05T11:19:55+03:00

Подобные устройства получают также полицейские, курьеры доставки и все те, кто по работе имеет риск заразиться коронавирусом

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Региональная ассоциация «Врачи Санкт-Петербурга» с помощью спонсоров закупила 10 тысяч защитных экранов – тех самых, в одном из которых губернатор города приходил с визитом в роддома. И хоть вид градоначальника был необычен, для медиков, которым и предназначаются средства защиты, экраны очень помогут в работе. Они снизят риск заражения коронавирусом, который у врачей очень высок.

- Экраны будут переданы в 70 медицинских учреждений города – в стационары и поликлиники, - сообщает пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что экраны – разработка петербургского Политехнического университета имени Петра Великого, так что город, и его губернатор, стали законодателями мод в отношении новых защитных средств.

Подобные уже выдают и представителям других профессий, которые по работе контактируют с людьми и имеют риск заразиться коронавирусной инфекцией. Экранами уже снабдили кассиров в супермаркетах, курьеров доставки, полицейских и так далее.

Подобные экраны выдают полицейским, курьерам, кассирам. И ,конечно, врачам. Фото: администрация СПб

ИСТОЧНИК KP.RU