2020-05-05T11:33:06+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: общее число заболевших составило 1149 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти коронавирус подтвердился еще у 53 человек.В Ленобласти коронавирус подтвердился еще у 53 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

После обновления сведений всероссийским Оперативным штабом по мониторингу ситуации с COVID-19 стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека.

- По состоянию на 10:35 5 мая общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Ленинградской области возросло до 1149 случаев (+53). 258 человек вылечились, трое умерли. 888 пациентов находятся в активной фазе заболевания, - сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа прибавка в числе заразившихся составила 226 человек, общее число достигло 5572 случаев. 1468 вылечились, 37 скончались. 4067 находятся на лечении в стационарах, или, при условии легкой формы, на самоизоляции дома.

Всего по России количество новых выявленных заболевших коронавирусом выросло на 10 102 и достигло 155 370 случаев. Из них 19 865 выздоровели, но 1451 человек умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге