5 Май 2020 2020-05-05T11:33:06+03:00

В Ленобласти коронавирус подтвердился еще у 53 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: общее число заболевших составило 1149 человек

Изменить размер текста: A A

После обновления сведений всероссийским Оперативным штабом по мониторингу ситуации с COVID-19 стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека.

- По состоянию на 10:35 5 мая общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Ленинградской области возросло до 1149 случаев (+53). 258 человек вылечились, трое умерли. 888 пациентов находятся в активной фазе заболевания, - сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа прибавка в числе заразившихся составила 226 человек, общее число достигло 5572 случаев. 1468 вылечились, 37 скончались. 4067 находятся на лечении в стационарах, или, при условии легкой формы, на самоизоляции дома.

Всего по России количество новых выявленных заболевших коронавирусом выросло на 10 102 и достигло 155 370 случаев. Из них 19 865 выздоровели, но 1451 человек умер.

ИСТОЧНИК KP.RU